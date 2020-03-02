Суд вернул на работу кемеровчанку, уволенную бывшим мужем

Заместитель директора торговой компании, незаконно лишившаяся работы, вернулась туда через суд.

Из организации, занимающейся оптовой торговлей молочной продукцией, женщину уволили по сокращению штата.

Но, как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, по версии пострадавшей, причиной кадрового решения стал семейный конфликт. Дело в том, что издавший злополучный приказ генеральный директор и уволенная им заместитель - бывшие супруги.

Ленинский районный суд Кемерова, рассмотрев материалы дела, признал приказ незаконным и обязал восстановить женщину в должности. Соответствующий документ поступил в Межрайонный отдел судебных приставов по особо важным исполнительным производствам. Сотрудник ведомства ознакомил с материалами руководство торговой компании, уведомив о сроках для его добровольного исполнения и мерах принудительного характера. Но принуждать никого не пришлось.