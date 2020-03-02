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02.03.2020 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае полицейские изъяли 5 тысяч бутылок поддельной водки

Текст: Дмитрий Лапин

В Минусинске на юге Красноярского края в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли в гараже у местного жителя немаркированную алкогольную продукцию - пять с лишним тысяч бутылок более чем на миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД,  недавно оперативникам из подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции стало известно, что 29-летний житель Минусинска хранит в своем гараже большие объемы контрафактного алкоголя.

У жителя Бурятии изъяли контрафактный алкоголь на миллион рублей

Совместно с полицейскими муниципального отдела "Минусинский" они посетили подозрительный гараж. Обнаруженное не разочаровало: 5100 бутылок водки различных наименований без соответствующих документов и без необходимой маркировки общим объемом более 2,5 тысяч литров и стоимостью более 1 миллиона рублей, а так же 81 пластиковая канистра с этиловым спиртом общим объемом 810 литров на сумму более 135 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого бутлегера следователями МО МВД России "Минусинский" возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 статьи 171.1 УК РФ "Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и ч. 1 той же статьи.

Алкогольная продукция, по версии следствия, предназначалась для реализации гражданам на юге региона и в соседней Республики Хакасия. Весь контрафактный алкоголь изъят из незаконного оборота.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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