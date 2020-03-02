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02.03.2020 19:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Помогали волонтеры

В 2020 году снизилось количество пожаров
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
В России стало меньше пожаров и гораздо реже люди стали гибнуть при возникающих возгораниях.

Об этом свидетельствуют данные МЧС России, озвученные на состоявшемся 2 марта селекторном совещании под руководством заместителя главы чрезвычайного ведомства Павла Барышева.

Всего за январь - февраль 2020 года, по данным МЧС России, произошло более 4400 техногенных пожаров. Отмечается, что в ликвидации 225 из них принимали участие добровольцы, привлекалось более 460 человек и 230 единиц техники. Всего же с начала года, согласно свежей статистике, количество пожаров снизилось на 21 процент, а гибель людей на них - на 18 процентов. Статистика приводится в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. Не исключено, что улучшение статистики связано с теплой зимой, а значит, более редким и умеренным использованием нагревательных приборов.

Байкал остался без защиты от пожаров и землетрясений

А вот с чрезвычайными ситуациями на дорогах обстановка не особо улучшилась. За прошедший период крупные автомобильные аварии произошли в Кемеровской, Владимирской, Свердловской и Ульяновской областях. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения МЧС России привлекались более 1800 раз.

Отмечается, что в ходе проведения работ спасено более 1200 человек, в том числе 103 ребенка.

За те же 2 месяца произошло 54 схода снежных лавин, из них 40 - принудительные. На водных объектах произошло 13 происшествий, в 4 регионах случились провалы людей и техники под лед.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга СФО Кемеровская область ЦФО Владимирская область УрФО Свердловская область ПФО Ульяновская область

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