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02.03.2020 21:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Достойный подарок

В Томской области многодетные семьи получат жилье за счет региона
Текст: Наталья Граф
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
Правительство Томской области приняло решение приобрести квартиры для нуждающихся многодетных семей за счет регионального бюджета. На покупку жилья для них в 2020 году местные власти выделили 94 миллиона рублей. Депутаты Томской думы уже внесли соответствующие изменения в областное законодательство.

- Квартиры за счет региона смогут получить семьи, вставшие на учет как нуждающиеся до 1 января 2015 года. При этом в них должно воспитываться не менее пяти несовершеннолетних детей, - рассказала "РГ" представитель Департамента по вопросам семьи и детей Томской области Юлия Траутман.

Фото: Марина Волосевич
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В настоящее время на учете в муниципалитетах Томской области состоит 31 такая семья. Все они в этом году смогут отпраздновать новоселье. Для многих многодетных столь существенная мера поддержки станет выходом из сложной жизненной ситуации.

В семье Анны и Виталия Першиных воспитывается пятеро ребятишек, двое из которых - инвалиды. Чтобы учить и лечить дочек и сыновей, им пришлось переехать из деревни Назино Александровского района в город.

- Каждый месяц мы отдаем 17 тысяч рублей за съемную квартиру, - рассказывает Анна. - Финансово очень тяжело. Поскольку я ухаживаю за больными детьми, работает только муж. Собственная крыша над головой станет для нас огромным подспорьем. Ведь мы до сих пор прописаны в деревне и каждый раз, чтобы оформить льготу или какое-то пособие, вынуждены ездить в район. Сами на квартиру мы бы никогда не смогли накопить. А теперь у детей наконец-то появится свой собственный угол.

Квартиры за счет региона смогут получить семьи, в которых воспитывается не менее пяти детей

Квартиры для многодетных будут приобретаться при помощи электронных аукционов и числиться в специализированном жилом фонде Томской области. Через девять месяцев, если семья добросовестно содержит жилье и оплачивает все коммунальные услуги, его можно будет приватизировать. По такому же принципу в регионе приобретается жилье и для детей-сирот. По мнению властей, девятимесячная отсрочка предотвратит накопление долгов и поможет будущим собственникам быть более обязательными.

Фото: iStock
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Томские власти намерены продлять срок действия этого закона ежегодно. В 2021 году регион выделит деньги для покупки квартир семьям, вставшим на учет до 2016 года. По подсчетам чиновников, чтобы закрыть "жилищный вопрос" и обеспечить кровом всех многодетных очередников, потребуется около пяти лет и более 300 миллионов рублей.

Кстати, это не единственная мера поддержки многодетных в Томской области. В этом году местные законодатели расширили перечень направлений реализации средств регионального материнского капитала. Теперь томичи смогут использовать его на ведение личного подсобного хозяйства и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Отмечается, что изменения позволят использовать материнский капитал на приобретение средств реабилитации, не входящих в перечень, утвержденный правительством РФ. В настоящее время размер регионального маткапитала в Томской области составляет 100 тысяч рублей. Право на его получение имеют семьи, родившие либо усыновившие третьего и более ребенка. Раньше эту сумму можно было потратить на покупку жилья или образование ребенка и его лечение.

Наталья Граф, "Российская газета", Томск

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область

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