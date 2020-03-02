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02.03.2020 12:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Виктория Абрамченко: Необходимо перезапустить работу по охране Байкала

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
Зампредседателя правительства РФ Виктория Амбрамченко в рамках двухдневного визита в Иркутскую область провела в Байкальске совещание, посвященное экологическим проблемам региона. Центральным вопросом стала программа сохранения озера Байкал, в частности рекультивации накопленных отходов БЦБК.

После закрытия комбината в прудах-шламонакопителях осталось около 6,5 миллиона кубометров шлам-лигнина, золы и других загрязняющих веществ. Работы ведутся с 2013 года, однако до сих пор все ограничивается исследованиями и поиском технологии переработки шлам-лигнина. В активную фазу проект пока не вступил.

Виктория Абрамченко на правах куратора национальныого проекта "Экология", в который вошли мероприятия по ликвидация отходов БЦБК, отметила, что сегодня необходимо определить статус проекта и риски, которые необходимо учитывать.

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
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- Во-перых, невозможно говорить о рекультивации без серьезных очистных сооружений. Они, необходимы не только БЦБК, но и всему городу. Сейчас городские КОСы не предназначены для промышленных стоков, между тем они понадобятся для очистки жидких отходов с карт-накопителей. Нужно в максимально короткие сроки разработать проектную документацию для строительства очистных сооружений, отвечающих нормативам, - отметила вице-премьер. - Во-вторых, это предупреждение рисков, связанных со сходом селей и затопления карт-накопителей пластиковыми водами. Этот вопрос необходимо решить с участием Росводресурсов.

Также вице-премьер сообщила, что правительство намерено привлечь Российскиую Академию наук для выбора технологий утилизации отходов БЦБК. Кроме того, необходимо модернизировать ТЭЦ БЦБК, которая сейчас обеспечивает город теплом.

- Наконец, невозможно решить эти вопросы без завершения процедур банкротства. Сейчас у стройплощадки несколько собственников-юрлиц, находящихся в той или иной стадии банкротства. Есть поручение президента РФ ВЭБ ускорить эти процедуры с тем, чтобы банкротство завершилось в обозримом сроки и не тормозило весь проект, - отметила Виктория Абрамченко.

Как прозвучало на совещании, ясность в вопрос банкротства должна быть внесена до 1 мая 2020 года.

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