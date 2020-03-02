Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке

В Иркутской области арестован заместитель руководителя регионального Россельхознадзора.

Как сообщает Следственное управление СК России по Приангарью, 28 февраля указанный чиновник "получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в виде взятки в размере 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции".

Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками ФСБ заместитель руководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия был задержан. Кроме того, как говорится в сообщении СК, задержаны и "иные должностные лица" - без уточнения, кто конкретно.

Сейчас следователи провели обыск по месту жительства и работы подозреваемых, изъяты деньги и документы. Кроме того, в кабинете у одного из подозреваемых нашли наркотики - кокаин.

Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Основной фигурант дела помещен под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование продолжается.