Падение лыжника с подъемника в Архызе попало на видео

Турист-лыжник сорвался с подъемника и рухнул на землю с высоты примерно семи метров. ЧП произошло на знаменитом горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкессии.

Трагический момент снял на камеру телефона один из очевидцев, и оно тут же разлетелось по соцсетям. На записи видно, что мужчина просто соскользнул с сидения. Он пытался ухватиться за сидение, но не смог удержаться и рухнул вниз в полном обмундировании.

Как сообщают aif.ru, лыжник не пострадал. Сразу после падения к нему подбежали люди, которые оказали ему помощь и вызвали профессиональных медиков.