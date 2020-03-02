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02.03.2020 09:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские ученые сообщили, когда появится вакцина от коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Появление вакцины от коронавируса COVID-19 ожидается в третьем квартале 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, где ведется разработка вакцины.

Сам геном нового коронавируса был обнародован китайскими специалистами в международной базе данных еще в середине января. После этого петербургские ученые сразу же принялись за разработку вакцины. На первых этапах этого исследователям достаточно.

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Но если сама вакцина и будет создана к концу лета, то появление на рынке нового препарата возможно не раньше середины следующего года. Дело в том, что после разработки любой новой вакцины начинается череда испытаний, как на животных, так и на людях. Эти испытания призваны подтвердить эффективность и безопасности нового препарата.

То, что выход вакцины на рынок произойдет не раньше чем через полтора года, ученых не пугает. Дело в том, что в отличие от вируса гриппа, который регулярно мутирует, принципиальных изменений коронавируса COVID-19 на данный момент не зафиксировано, поэтому у специалистов есть уверенность, что разрабатываемая сейчас вакцина будет эффективна и летом следующего года.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Распространение коронавируса COVID-19

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