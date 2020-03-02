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02.03.2020 14:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Скрестивший" Bentley с танком блогер поставил рекорд России

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургский блогер Константин Заруцкий, сделавший гибрид элитного автомобиля с танком, поставил рекорд России. Машина разогналась на льду до 125 километров в час, сообщил сам блогер на своей странице в соцсетях.

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Испытания автомобилей на льду проходили на Байкале. Гибрид Bentley с танком, который сам блогер называет "Ультратанком", проехал 1,6 километра, или одну милю. Скорость, которую развил гибрид, зафиксировал представитель Книги Рекордов России. Быстрее на льду не ехало еще ни одно транспортное средство.

Сам блогер отмечал, что не был уверен, что столь короткого расстояния хватит, чтобы разогнаться до высоких скоростей.

Правда, по оценкам Заруцкого, гибрид может развивать скорость и до 150 километров в час.

Блогер мастерил "Ультратанк" около полутора лет, автомобиль обошелся ему в 6 миллионов рублей.

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