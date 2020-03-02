В Вологодской области на лесной дороге водитель сбил медведя и скрылся с места происшествия. За это суд на год разжаловал автолюбителя в пешеходы. Теперь по медвежьим дорогам ему придется ходить на своих двоих.

Происшествие случилось осенью прошлого года на четвертом километре автодороги, ведущей к деревне Слободино Тотемского района Вологодской области. Как рассказывают в суде, 60-летний водитель, "управляя автомобилем "УАЗ-315196" с прицепом, произвел наезд на 4-летнего медведя и оставил место ДТП, участником которого являлся".

Не важно, что авария случилась в глухом углу. Долг водителя: остановиться, сообщить в ГИБДД, ждать. Если жертве нужна помощь, надо ее оказать. Если жертва - медведь, закон не запрещает водителю отбросить свой врожденный гуманизм и держаться от раненого зверя подальше. Раны можно не перевязывать, первую ветеринарную помощь не оказывать. Однако и жать на полный газ, чтобы умчаться за сто километров, запрещено.

Расстояние от ревущего от боли медведя должно быть безопасным, но таким, чтобы водителя не обвинили в оставлении места происшествия.

"Мировой судья назначил С. наказание в виде года лишения права управления транспортными средствами, - рассказывают в Вологодском областном суде. - На указанное постановление гражданин С. подал жалобу в Тотемский районный суд Вологодской области, просил его отменить. Указал, что не сбивал животное, повреждения на его автомобиле имеются от давней аварии. Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что вина мужчины подтверждается материалами дела, и расценил доводы о его непричастности к ДТП как способ избежать административной ответственности".

Напомним, без вызова ГИБДД на место аварии можно обойтись, если пострадали только две машины, оба участника ДТП застрахованы по ОСАГО и оба смотрят одинаково на случившееся, согласны с тем, кто виноват, кто нет. Тогда можно зафиксировать место происшествия и оформить европротокол.

Если же водители не согласны с обстоятельствами происшествия, они обязаны позвонить в ГИБДД и следовать указаниям дежурного. Возможно, их попросят подъехать на ближайший пост ДПС и оформить происшествие там.

Водитель, сбивший медведя, был обязан остановиться и сообщить в ГАИ о происшествии

Другой вариант: в неприятную дорожную историю попала лишь одна машина, а больше никому и ничему ущерба нет. Допустим, автомобиль вылетел в кювет или наехал на что-то жесткое, повредившее машину. В подобных ситуациях водитель может ничего не оформлять, его проблемы остаются его проблемами. Но лишить его прав за то, что он вызвал не ГАИ, а эвакуатор, и спокойно уехал из кювета домой, никто не может.

Но в случае если автомобиль наехал на кого-то или что-то, без ГАИ не обойтись. Авария - это ведь не только столкновение двух и больше машин. Наезд на забор и столб тоже авария, которую надо оформлять. Ведь столб и забор кому-то принадлежат. Понятно, что обвинить столб в нарушении правил не удастся, но все равно ДТП нужно официально оформить, чтобы потом разобраться с тем, кто и как будет компенсировать ущерб.

Дикий зверь, выбегающий на дорогу, в каком-то смысле становится участников дорожного движения. Поэтому на ДТП с животными также распространяются правила и законы.