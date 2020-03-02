В Архангельской области гинеколога обвинили в смерти пациентки

В городе Коряжме Архангельской области бывшего акушера-гинеколога городской больницы обвинили в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Как сообщает СУ СКР по Архангельской области и НАО, уголовное дело врача направлено в городской суд. По данным следствия, в ходе проведения операции 68-летней пациентке обвиняемый допустил сквозное повреждение матки, но не заметил его и продолжил свои действия. В дальнейшем медицинским инструментом была повреждена подвздошная артерия. В итоге женщина скончалась от большой внутренней кровопотери и геморрагического шока.

Судмедэкспертиза подтвердила, что к смерти пациентки привели врачебные ошибки.

Врач признал свою вину. В данный момент врач уволился из больницы.