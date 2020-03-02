В Ленобласти чучело Масленицы сожгли "огнеметом"

В садоводстве Агалатовского сельского поселения Ленинградской области на уличном празднике чучело Масленицы подожгли из предмета, который похож на огнемет.

Видеозапись праздника появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как возле конструкции ходит мужчина и стреляет в Масленицу из предмета, очень напоминающего огнемет.

Правда, как сообщила "РГ" заместитель главы администрации Агалатовского сельского поселения Светлана Костина, на самом деле, никакого оружия на празднике не было.

- Праздник проводился на территории садоводства "Бриллиант". В руках у мужчины был не огнемет, а атрибутика для проведения файр-шоу. За праздником следили специалисты пожарной дружины, никаких происшествий на празднике не зафиксировано, - сказала Костина.