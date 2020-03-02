В Ленобласти женщина попыталась задушить двухлетнюю дочь

В городе Тихвин задержана женщина, которая чуть не убила свою двухлетнюю дочь. Трагедии удалось избежать лишь чудом: мать от ребенка оттащил дедушка ребенка.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, женщина была пьяна. Она бросила девочку на пол и стала сдавливать ей шею коленями.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство малолетнего". В Следственном комитете по Ленобласти полагают, что женщина испытывала к дочери неприязнь и планировала лишить девочку жизни.

При нападении малышка не пострадала. Сейчас ее передали родному отцу (родители девочки развелись вскоре после ее рождения). Мать находится в изоляторе. В ближайшее время ей будут избирать меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.