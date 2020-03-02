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02.03.2020 13:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новгородской области школьница умерла, вдохнув газ из зажигалки

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Новгородской области сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели 13-летней девочки.

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Как сообщает пресс-служба СК по Новгородской области, ЧП произошло в городе Малая Вишера. Тело девочки нашли на улице Революции.

По основной версии, школьница задохнулась, вдыхая газы из зажигалки. Окончательную ясность внесет судебно-медицинская экспертиза.

Также в региональном СК отмечают, что будут также устанавливаться причины и условия, из-за которых это ЧП стало возможным. В частности, следователи выяснят круг общения девочки и обстановку в семье.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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