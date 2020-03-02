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02.03.2020 11:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Суворовском музее откроется выставка к 80-летию Зимней войны

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
В Зале живописи и графики Государственного мемориального музея Суворова 4 марта откроется выставка "На той войне незнаменитой…", посвященная 80-летию окончания советско-финской войны 1939-1940 годов.

Куратор выставки Сергей Фефилов, заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Российского военно-исторического общества, отмечает, что в экспозиции будут представлены произведения живописи и графики, фотографии и письма солдат и офицеров, находки поисковых отрядов.

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Материалы предоставляет творческая группа "Моя война", которая работает над темой Зимней войны в искусстве уже несколько лет. Начиная с 2010 года эта группа организовала уже несколько выставок в России и Финляндии.

На этот раз экспозиция, устроенная в рамках художественно-документального проекта "Моя война", будет полностью укомплектована из предметов частных коллекций. Среди активных ее участников - художники Виктор Васильев, Юрий Зверлин, Виктор Эль-Сафади, а также фотограф, поэт и актер Виталий Татаринович. Поддержку проекту оказало Объединение поисковых отрядов "Святой Георгий".

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