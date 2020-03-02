Новости

Задержан проректор Севастопольского госуниверситета 14:34
Житель Удмуртии получил срок за нападение с ножом на полицейского 14:31
В Петербурге отпустили арестованного за взятки экс-сотрудника ГИБДД 14:23
Геохимики проверили артефакт, связанный с исчезновением тела Христа 14:22
На Кубани отравившиеся блинами дети находятся в тяжелом состоянии 14:21
Под Ярославлем поезд сошел с рельсов 14:21
Знаменитые скалолазы выступят на отборочном ЧЕ в Москве 14:12
Володин поблагодарил Финляндию за поддержку России в ПАСЕ 14:08
Лайнер "Князь Владимир" отправился в первый рейс из Сочи 14:08
Видео: проскочил мимо ограждающих конусов и въехал в свежий бетон 14:03
В школах Подмосковья усилены профилактические мероприятия 14:02
У берегов Крыма моряк сирийского судна обварился кипятком 14:00
В этом году завершится реконструкция станции МЦД-2 Подольск 13:58
В Чечне из-за аварии на ЛЭП без света остались 60 тысяч человек 13:58
Причиной ДТП с 15 пострадавшими под Владимиром стал уснувший водитель 13:55
В Иране число умерших от коронавируса достигло 66 человек 13:52
Ватикан хочет отрегулировать искусственный интеллект 13:51
В Череповце в ванне утонул шестилетний мальчик 13:45
Samsung и LG временно закрыли заводы из-за коронавируса 13:42
В Кремле выразили надежду на свободную работу российских СМИ в Турции 13:41
Третий бой между Фьюри и Уайлдером намечен на 18 июля 13:35
Началась продажа билетов на поезд Керчь - Анапа 13:34
Назван состав мужской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира 13:31
Директора костромского цирка задержали за взятку 13:28
Коронавирус привел к огромным убыткам для европейского туризма 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
02.03.2020 14:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лайнер "Князь Владимир" отправился в первый рейс из Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Компания "Черноморские круизы" Фото: Компания "Черноморские круизы"
Фото: Компания "Черноморские круизы"

Девятипалубный пассажирский теплоход "Князь Владимир" отправился в первое в этом году путешествие по традиционному маршруту Сочи - Севастополь. Навигации лайнера стартовала раньше обычного, а закончится позже - 31 октября.

Как пояснили в пресс-службе компании "Черноморские круизы", это обусловлено "традициями круизного судоходства в СССР, когда сообщение по линии Сочи - Крым было открыто круглогодично".

Фото: EPA
АТОР: Российские туроператоры потеряли 27 млрд рублей из-за короновируса

"После 1992 года круизы по Черному морю были приостановлены, - рассказали в компании. - С 2017 года "Черноморские круизы" возобновили сообщение до Крыма. В 2017-2019 годах "Князь Владимир" ходил только в теплое время года. А ранняя весна - время максимального комфорта для посещения экскурсий из-за отсутствия жары и наплыва отдыхающих в пиковые сезоны. Это будет самая продолжительная навигация с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. Всего будет сделано 35 рейсов".

Как известно, для организации и поддержания регулярного круизного сообщения между Краснодарским краем и Крымом, которое было решено возобновить по поручению президента страны, ФГУП "Росморпорт" в начале 2017 года учредило компанию "Черноморские круизы". Она выступает оператором лайнера "Князь Владимир", специально приобретенным для проведения круизов на этой морской линии, соединяющей российские порты.

В прошлом году навигация теплохода продолжалась с 12 мая по 19 октября. За 23 рейса круизного сезона - 2019 пассажирами "Князя Владимира" стали 7776 человек, в основном из Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Сколько человек стали пассажирами первого рейса 2020 года, в компании не сообщили, уточнив, что на судне находится также делегация из туристической фирмы Бахрейна.

На теплоходе "Князь Владимир" сохранится недельный круизный тур: Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи. Кроме того, к этому маршруту добавится Абхазия. Шесть раз за навигацию лайнер "Князь Владимир" зайдет в абхазскую столицу Сухум. Первый рейс стартует 3 мая.

Напомним, 2 декабря 2019 года лайнер совершил тестовый заход в сухумский порт, где были отработаны подход к причалу, пограничные и таможенные процедуры.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым Развитие туризма в России

Главное сегодня

В Кремле выразили надежду на свободную работу российских СМИ в Турции
Российские банки ограничили выдачу кредитных карт населению
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
Первый в 2020 году пуск с космодрома Восточный запланирован на апрель
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить