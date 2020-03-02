Лайнер "Князь Владимир" отправился в первый рейс из Сочи

Девятипалубный пассажирский теплоход "Князь Владимир" отправился в первое в этом году путешествие по традиционному маршруту Сочи - Севастополь. Навигации лайнера стартовала раньше обычного, а закончится позже - 31 октября.

Как пояснили в пресс-службе компании "Черноморские круизы", это обусловлено "традициями круизного судоходства в СССР, когда сообщение по линии Сочи - Крым было открыто круглогодично".

"После 1992 года круизы по Черному морю были приостановлены, - рассказали в компании. - С 2017 года "Черноморские круизы" возобновили сообщение до Крыма. В 2017-2019 годах "Князь Владимир" ходил только в теплое время года. А ранняя весна - время максимального комфорта для посещения экскурсий из-за отсутствия жары и наплыва отдыхающих в пиковые сезоны. Это будет самая продолжительная навигация с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. Всего будет сделано 35 рейсов".

Как известно, для организации и поддержания регулярного круизного сообщения между Краснодарским краем и Крымом, которое было решено возобновить по поручению президента страны, ФГУП "Росморпорт" в начале 2017 года учредило компанию "Черноморские круизы". Она выступает оператором лайнера "Князь Владимир", специально приобретенным для проведения круизов на этой морской линии, соединяющей российские порты.

В прошлом году навигация теплохода продолжалась с 12 мая по 19 октября. За 23 рейса круизного сезона - 2019 пассажирами "Князя Владимира" стали 7776 человек, в основном из Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Сколько человек стали пассажирами первого рейса 2020 года, в компании не сообщили, уточнив, что на судне находится также делегация из туристической фирмы Бахрейна.

На теплоходе "Князь Владимир" сохранится недельный круизный тур: Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи. Кроме того, к этому маршруту добавится Абхазия. Шесть раз за навигацию лайнер "Князь Владимир" зайдет в абхазскую столицу Сухум. Первый рейс стартует 3 мая.

Напомним, 2 декабря 2019 года лайнер совершил тестовый заход в сухумский порт, где были отработаны подход к причалу, пограничные и таможенные процедуры.