В кубанских селах запустили ипотеку под три процента годовых

На Кубани власти запустили программу льготной ипотеки для сельской местности, которая позволяет жителям брать кредиты в банках по уникально низкой ставке: всего три процента годовых. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Программа рассчитана на развитие сельских территорий края и поэтому имеет ряд серьезных ограничений. Воспользоваться ей можно только для покупки недвижимости в селах, а не крупных городах. Также участник программы не может продать свою квартиру или дом в течение пяти лет после совершения сделки, даже если он уже погасил кредит.

- Программа льготной ипотеки позволит комплексно развить сельские территории Краснодарского края, - заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, говоря о старте проекта. - Именно об этом неоднократно говорил президент России. Льготная ипотека станет толчком для строительной отрасли, край сможет выполнить нацпроект по вводу жилья. Сейчас люди часто переезжают в большие города, однако нам важно, чтобы количество жителей росло и в сельской местности. Со своей стороны мы продолжаем работу по модернизации сельской инфраструктуры, строительству школ и спортивных объектов, ремонту Домов культуры. Цель - дать возможность станичникам пользоваться теми же услугами, что и жители городов.

Глава региона подчеркнул, что льготная ипотека окажется огромной поддержкой для строительной отрасли.

- По сути, появится 2,5 миллиона новых потенциальных покупателей. Кредит в три миллиона рублей по ставке до трех процентов годовых - это реальная возможность для людей улучшить свои жилищные условия: построить дом или приобрести квартиру, - сказал глава края.

Банкам, которые примут участие в этой программе, будут возмещаться недополученные доходы за счет субсидий из федерального бюджета, сообщили в Минсельхозе края корреспонденту "РГ". Известно, что ранее Минсельхоз России сообщал, что объем финансирования льготной ипотеки из бюджета России в 2020 году составит миллиард рублей.

Еще до 23 февраля был открыт прием документов от банков, желающих принять участие в программе, и началось заключение с ними соглашений.

Среди жителей воспользоваться льготными условиями могут все желающие независимо от того места, где они постоянно проживают. Однако льгота предоставляется человеку только один раз.

В список сельских территорий Краснодарского края, участвующих в программе, вошли более 1,6 тысяч различных населенных пунктов. Среди них - прибрежные поселки, считающиеся курортами. Например, Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово.