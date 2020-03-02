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02.03.2020 21:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани раскрыто преступное сообщество с участием полицейских

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Сотрудники Главного следственного управления СКР России по Северо-Кавказскому федеральному округу вместе с оперативниками ГУ собственной безопасности МВД РФ во взаимодействии с управлением Генпрокуратуры в СКФО пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе СКР.

Фото: пресс-служба СК РФ по Иркутской области
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"ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении командира отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергея Бочкарева, подчиненных ему инспекторов указанного подразделения Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова, начальника ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району Михаила Баканова, а также бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения № 6 (дислокация г. Армавир) ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Романа Гриненко и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте СКР России..

Как утверждают правоохранители, с 2016 по 2020 годы эти сотрудники полиции, "действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на автомобильной дороге федерального значения Р-217 "Кавказ" (на административной границе Кубани и Ставрополья) в Краснодарском крае, систематически получали в качестве взяток денежные средства за совершение заведомо незаконных действий".

По версии следствия, денежные средства предназначались за "не привлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям, а также обеспечение беспрепятственного проезда через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию".

В ходе  расследования проведено, в том числе 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых.

По информации СКР, "в настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных участников преступного сообщества. Следствием планируется направить в суд ходатайства об избрании семерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу".

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