Новости

МИД: РФ приветствует подписание соглашения между США и талибами 19:11
Коронавирус не помешает президенту Болгарии почтить память русских воинов 19:10
Новый орган в "Зарядье" стал рекордсменом России и Европы 19:09
Путин предложил запретить зарубежные счета муниципальным служащим 19:01
Российская военная полиция введена в сирийский город Серакаб 18:54
Художник-концептуалист Улай скончался в Словении 18:51
Путин продлил срок госслужбы двум замглавы МИД 18:50
Водохранилища Крыма пополнились за месяц на 15 миллионов кубометров 18:43
Путин назначил Супруновского заместителем главы МЧС 18:39
В Липецке произошел серьезный пожар на металлургическом комбинате 18:35
Швартовые испытания подлодки "Волхов" начались в Петербурге 18:34
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества 18:26
Проректор СевГУ сознался в получении крупной взятки 18:18
Антропологи обнаружили языковую "связь" цивилизации майя и России 18:08
В кубанских селах запустили ипотеку под три процента годовых 18:00
СМИ: В Китае врачи впервые пересадили легкие зараженному коронавирусом 17:55
Новый кроссовер Kia вышел на российский рынок. Цены стартуют от 1,1 млн 17:54
Фото: 34-летний Данила Козловский впервые стал отцом 17:45
В Петербурге осудили мужчину, поджегшего своего знакомого 17:44
Асад: От борьбы Сирии и Ливии с терроризмом зависит судьба региона 17:41
В Архангельской области гинеколога обвинили в смерти пациентки 17:26
Нижегородский глава отдела полиции арестован за попытку инсценировать ДТП 17:23
Польский суд направил в прокуратуру дело о сносе мемориала красноармейцам 17:19
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок 17:13
В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
02.03.2020 18:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Проректор СевГУ сознался в получении крупной взятки

Текст: Юлия Крымова

Проектор Севастопольского госуниверситета Владислав Большенко признал вину в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: пресс-служба СК РФ по Иркутской области
СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья

Большенко задержали 1 марта при получении от предпринимателя второй части взятки в размере 2,4 миллиона рублей. Еще 3,1 миллиона проректор получил в декабре 2019 года.

Деньги были переданы директором фирмы, которая по госконтракту с Минобрнауки РФ выполняет строительство учебно-лабораторного корпуса и реконструкцию библиотеки СевГУ. Когда на счет компании был перечислен аванс, Большенко потребовал передать ему 5,5 миллиона рублей. За эту сумму он пообещал не расторгать контракты в случае нарушения сроков, а также пролонгировать договоры с условием, что в дальнейшем ему будут передавать пять процентов всех платежей.

Проректора вуза задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.

Сообщается, что подозреваемый оформил явку с повинной. Следствие продолжается.

Владислав Большенко занимал должность проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом СевГУ, входил в состав Ученого совета.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Борьба с коррупцией РГ-Видео

Главное сегодня

Путин и Эрдоган встретятся в Москве 5 марта
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Курс евро вырос до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Асад: От борьбы Сирии и Ливии с терроризмом зависит судьба региона
СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих