Проректор СевГУ сознался в получении крупной взятки

Проектор Севастопольского госуниверситета Владислав Большенко признал вину в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Большенко задержали 1 марта при получении от предпринимателя второй части взятки в размере 2,4 миллиона рублей. Еще 3,1 миллиона проректор получил в декабре 2019 года.

Деньги были переданы директором фирмы, которая по госконтракту с Минобрнауки РФ выполняет строительство учебно-лабораторного корпуса и реконструкцию библиотеки СевГУ. Когда на счет компании был перечислен аванс, Большенко потребовал передать ему 5,5 миллиона рублей. За эту сумму он пообещал не расторгать контракты в случае нарушения сроков, а также пролонгировать договоры с условием, что в дальнейшем ему будут передавать пять процентов всех платежей.

Проректора вуза задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.

Сообщается, что подозреваемый оформил явку с повинной. Следствие продолжается.

Владислав Большенко занимал должность проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом СевГУ, входил в состав Ученого совета.