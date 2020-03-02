СК РФ: Банда полицейских зарабатывала на вывозе спиртного из региона

Как сообщили корреспонденту "РГ" в ведомстве Александра Бастрыкина, его сотрудники СК по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с оперативниками Главного управления собственной безопасности МВД и во взаимодействии с управлением Генеральной прокуратуры в Северо-Кавказском округе смогли одновременно задержать членов опасного преступного сообщества. Оно целиком состояло из сотрудников правоохранительных органов.

В результате следователи возбудили уголовное дело против командира отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Краснодарского края Сергея Бочкарева, подчиненных ему инспекторов этого подразделения Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова, начальника ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району Михаила Баканова, а также бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения № 6 (дислокация г. Армавир) ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Романа Гриненко и "иных лиц".

Все они подозреваются в совершении преступлений по двум тяжким статьям Уголовного кодекса РФ - "Создание преступного сообщества" и "Получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, все эти полицейские с 2016 по 2020 год на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на автодороге "Кавказ" в Краснодарском крае, систематически получали взятки за "совершение заведомо незаконных действий".

Денежные средства предназначались за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям, а также обеспечение беспрепятственного проезда через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию, подчеркнули в СК.

Следствие и полицейские уже провели 49 обысков в домах и в служебных кабинетах подозреваемых.

В СК готовят документы на всех семерых в суд, чтобы отправить их в СИЗО на время следствия. В ведомстве считают, что это не окончательный список подозреваемых.