В Краснодаре 21 ребенок отравился после празднования Масленицы

В Краснодаре после празднования масленицы в микрорайоне "Губернский" отравились и были госпитализированы 22 человека, в числе которых 21 ребенок и 1 взрослый. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как пояснили в пресс-службе администрации Краснодара, первого марта в микрорайоне "Губернский" одна из крупных строительных компаний города организовала праздничные гулянья на улице. Во время праздника пришедших людей угощали блинами и другими традиционными блюдами. После этого 22 человека, из которых 21 оказались дети, плохо себя почувствовали и обратились за медицинской помощью. У всех у них "подозревают заболевание острой кишечной инфекцией".

"Нашими специалистами организовано проведение эпидемиологического расследования, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. - Также организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий: медицинское наблюдение за людьми, с которыми контактировали заболевшие, отобраны пробы внешней среды (вода, пробы пищи, смывы с объектов внешней среды), обследованы сотрудники предприятия общественного питания, участвующие в приготовлении блюд для мероприятия".

В минздраве Краснодарского края сообщили, что все пострадавшие находятся в инфекционных стационарных отделениях разных больниц города и им оказывается медицинская помощь.