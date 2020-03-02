Новости

В суд направлено уголовное дело о хищении 1 млрд рублей в Подмосковье 20:31
КХЛ утвердила изменение потолка зарплат 20:25
ФАС не нашла нарушений в повышении тарифов на мобильную связь 20:00
Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке 19:47
Волгоградскими лесничими заготовлена 61 тонна снега 19:43
Путин поручил создать единую систему мониторинга реализации нацпроектов 19:39
Кабмин подготовит проект основ госполитики по развитию местного самоуправления 19:30
Европейцы выбрали автомобиль года 19:18
В ВОЗ рассказали, где растет количество зараженных коронавирусом 19:15
В Волгограде офицер МВД заподозрен в мошенничестве на 3 млн рублей 19:14
МИД: РФ приветствует подписание соглашения между США и талибами 19:11
Коронавирус не помешает президенту Болгарии почтить память русских воинов 19:10
Новый орган в "Зарядье" стал рекордсменом России и Европы 19:09
Путин предложил запретить зарубежные счета муниципальным служащим 19:01
Российская военная полиция введена в сирийский город Серакаб 18:54
Художник-концептуалист Улай скончался в Словении 18:51
Путин продлил срок госслужбы двум замглавы МИД 18:50
Водохранилища Крыма пополнились за месяц на 15 миллионов кубометров 18:43
Путин назначил Супруновского заместителем главы МЧС 18:39
В Липецке произошел серьезный пожар на металлургическом комбинате 18:35
Швартовые испытания подлодки "Волхов" начались в Петербурге 18:34
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества 18:26
Проректор СевГУ сознался в получении крупной взятки 18:18
Антропологи обнаружили языковую "связь" цивилизации майя и России 18:08
В кубанских селах запустили ипотеку под три процента годовых 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
02.03.2020 19:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волгоградскими лесничими заготовлена 61 тонна снега

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Волгоградской области сотрудники лесничеств заготовили около 61 тонны снежной массы.

Фото: Пресс-служба Минприроды
На Байкале предложили ввести новую экологическую зону

- Из-за особых климатических условий посадка сеянцев с открытой корневой системой в нашем регионе ограничена по времени, приходится искусственно увеличивать срок хранения сеянцев. Для этого посадочный материал укладывают в снег, пересыпают опилками и накрывают слоем соломы, - сообщили "РГ" в пресс-службе комитета природных ресурсов,

лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

С помощью такого метода сеянцы сохранятся "спящими" до конца апреля и почки не распускаются преждевременно.

Кстати

В Волгоградской области в рамках проекта "Сохранение лесов" запланировано провести лесовосстановительные работы на площади 1300 гектаров и высадить более 400 тысяч деревьев.

Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Президент предложил в Конституцию поправку о защите исторической правды
Путин и Эрдоган встретятся в Москве 5 марта
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Курс евро вырос до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Россия впервые в истории примет матч за Суперкубок УЕФА
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа