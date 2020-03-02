Волгоградскими лесничими заготовлена 61 тонна снега

В Волгоградской области сотрудники лесничеств заготовили около 61 тонны снежной массы.

- Из-за особых климатических условий посадка сеянцев с открытой корневой системой в нашем регионе ограничена по времени, приходится искусственно увеличивать срок хранения сеянцев. Для этого посадочный материал укладывают в снег, пересыпают опилками и накрывают слоем соломы, - сообщили "РГ" в пресс-службе комитета природных ресурсов,

лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

С помощью такого метода сеянцы сохранятся "спящими" до конца апреля и почки не распускаются преждевременно.

Кстати

В Волгоградской области в рамках проекта "Сохранение лесов" запланировано провести лесовосстановительные работы на площади 1300 гектаров и высадить более 400 тысяч деревьев.