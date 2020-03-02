Жители Севастополя названы самыми дисциплинированными заемщиками страны

Севастополь занял первое в рейтинге субъектов Российской Федерации, для которых характерна самая низкая доля просроченных кредитов. Соответствующее исследование, подготовленные экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Центробанка и Росстата.

В частности, к началу 2020 года доля просроченных кредитов в регионе составила 1,35 процента, что на 0,3 процента больше аналогичного показателя в 2019 году. При этом прирост задолженности по кредитам в 2019 году достиг 66,2 процента.

Второе место в рейтинге занял Ненецкий автономный округ с долей просроченных кредитов в 1,66 процента. Третье место в рейтинге заняла Республика Крым, где доля просроченных кредитов составила 2,09 процента, что соответствует аналогичному прошлогоднему показателю, а прирост задолженности по кредитам в 2019 году - 51,9 процента.

Авторы рейтинга отметили, что в прошлом году платежная дисциплина российских заемщиков выросла в 82 из 85 регионов. Максимальную долю просроченных кредитов они зафиксировали в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.