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02.03.2020 15:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале наказали пару, которая познакомилась на борту и устроила дебош

Текст: Татьяна Воробьева

Мужчина и женщина познакомилась на борту рейса, летевшего в Екатеринбург, отметили встречу и стали, в итоге, фигурантами административного дела. К ответственности двух разбушевавшихся пассажиров привлекли сотрудники транспортной полиции в аэропорту Кольцово, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: iStock
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"29 февраля поступило сообщение, что к приземлившемуся самолету Бишкек - Екатеринбург требуется наряд полиции. Выяснилось, что жители города - 46-летняя женщина и 35-летний мужчина - находились в состоянии алкогольного опьянения. Они познакомились на борту и во время полета нарушали общественный порядок", - рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Пара громко разговаривала и ругалась, игнорировала замечания бортпроводников. А мужчина, помимо этого, еще и закурил в туалете.

Оба пассажира доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции. В отношении нарушительницы составили один административный протокол, в отношении мужчины - три.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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