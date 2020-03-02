На Урале завели дело о рекламе пельменей "с мясом вместо бульона"

Под прицел УФАС попала челябинская фабрика пельменей, построившая рекламу своей продукции на противопоставлении так называемым "пельменям с бульоном внутри". Своим покупателям она предложила пельмени "с мясом вместо бульона", чем сильно огорчила производителей из средней полосы России, сообщили в понедельник в антимонопольном ведомстве.

- Компания, которая с 2012 года производит мороженые полуфабрикаты под торговой маркой "Бульмени" со слоганом "Бульон внутри", пожаловалась, что реклама челябинских производителей пельменей не только дискредитирует ее продукцию, но и вводит потребителей в заблуждение, - пояснила представитель челябинского УФАС Наталья Мартынюк. - В частности на упаковках своей продукции челябинская компания разместила фразы: "То чувство, когда съел мясо вместо бульона!" и "Мясо вместо бульона внутри!", из чего можно сделать вывод о том, что в продукции конкурентов содержится только бульон.

Изучив ситуацию, антимонопольщики пришли к выводу, что рекламная формула "Бульменей" стррилась на том, что при приготовлении бульон остается внутри каждого пельменя и тем самым делает их более сочными.

Челябинцы же в рекламе своей продукции использовали "репутационное заимствование" - перенесли на нее узнаваемость чужого товара, да еще и заявили о якобы имеющихся конкурентных преимуществах. Другими словами, поставили свою продукцию выше уже завоевавшей определенную известность на рынке, а рекламе конкурентов умудрились придать негативную окраску.

"Указанные действия способны оказать влияние на конкуренцию, непосредственно предоставить компании, распространившей информацию, преимущества над конкурентом и причинить ему вред", - считают в челябинском УФАС.

- При минимуме вложений рассчитывали на хорошую отдачу, - пояснил "РГ" руководитель одного из рекламных агентств Челябинска. - Реклама пельменей с бульоном активно тиражируются на телевидении. Сыграть с ее аудиторией - красивый ход. Тем более, что выпад в сторону конкретных конкурентов еще нужно доказать. А что можно определить по фразе: "То чувство, когда съел мясо вместо бульона"?

По всей видимости, в этом уверены и виновники скандала. Челябинская фабрика пельменей отказалась в добровольном порядке исполнить предписание УФАС "о прекращении использования на упаковке замороженных пельменей фраз, которые могут привести к дискредитации конкурента" и обжаловала его в арбитраже. Зато после выдачи этого предписания в соцсетях появились посты с изображением упаковок продукции обеих компаний и вопросом "Что думаешь? Бульон и правда настолько хуже, чем мясо?", что можно считать своеобразным продолжением рекламной компании, в которой "бульон" противопоставляется "мясу".

В УФАС усмотрели в этом признаки нарушения сразу двух статей закона "О защите конкуренции", не допускающих дискредитацию путем распространения ложных, неточных или искаженных сведений о конкуренте и его товаре, а также некорректные сравнения, основанные на незначительных или несопоставимых фактах о них (статьи 14.1 и 14.3). Слушание дела назначено на 9 апреля. И если вина челябинской компании получит подтверждение, ей придется заплатить "оборотный штраф" в размере от одного до 15 процентов выручки, отметили в УФАС.