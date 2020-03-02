16 марта в Екатеринбурге - торжественное открытие турнира претендентов на шахматную корону.

Состав претендентов давно известен. Это трое наших - опытнейшие Александр Грищук и Ян Непомнящий плюс 22-летний Кирилл Алексеенко, получивший wild card от организаторов. И зарубежные гости: Фабиано Каруана (США), Теймур Раджабов (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерданды) плюс китайские шахматисты Дин Лижэнь и Ван Хао.

Вот с последними двумя и могли возникнуть сложности. Что если коронавирус помешает участию в турнире?

Но, как выяснилось, и шахматисты, и шахматные организаторы турнира в Екатеринбурге - народ смекалистый, предусмотрительный.

Слово директору турнира претендентов Альберту Степаняну:

- Как только в КНР стало известно о первых случаях заболевания, гроссмейстер Ван Хао уехал в Японию. Готовился к турниру претендентов в районе, далеком от распространения заболевания. С Дин Лижэнем вышло сложнее. Из дома он выехать в зарубежье не успел. Здоровье его в порядке, но оставалось опасение: вдруг возникнут какие-то проблемы с приездом в Екатеринбург. И представители Международной федерации шахмат (ФИДЕ) заранее обратились в Министерство спорта Китая с просьбой предусмотреть все возможные сложности. Завязалась переписка, в результате которой все, к счастью, и разрешилось. Дин Лижэнь в целях профилактики провел две недели на карантине в КНР. А по приезде в Россию еще две недели карантина ему предстоит провести у нас. Причем ему будут созданы все условия для подготовки к соревнованиям. К началу турнира он вполне успевает.