В Екатеринбурге на стройке упала стрела башенного крана

На улице Белинского в Екатеринбурге, где возводят многоэтажный жилой комплекс, сегодня во второй половине дня надломилась и упала стрела башенного крана. Обошлось без жертв и пострадавших, движение в районе происшествия затруднено.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 16:12 про местному времени.

"Стрела крана зависла над проезжей частью, повредив контактную линию троллейбусов", - сообщили в пресс-службе главка МЧС Свердловской области.

На место выезжали две единицы техники, но проводить аварийно-спасательные работы не потребовалось.

Движение на участке дороги временно остановлено, работают сотрудники ГИБДД.