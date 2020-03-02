В Екатеринбурге напали на экс-директора овощебазы

Бизнесмена Ивана Обухова, бывшего директора овощебазы, подстрелили ночью в Екатеринбурге.

Факт нападения "РГ" подтвердили в пресс-службе областного полицейского главка.

- По предварительным данным, на улице встретились две компании, в одной из которых была женщина. Участники конфликта были в нетрезвом состоянии. Один из фигурантов имеет судимость за мошенничество. Полицейские, которые выезжали на место происшествия, выясняют причину случившегося. Скорее всего, это была словесная перепалка, - рассказал начальник пресс-службы Валерий Горелых.

Он отметил, что по одной из версий стреляли из травматического оружия. Ранения оказались не опасны: мужчину не положили в больницу - после манипуляций врачи отправили его домой.

Стороны конфликта уже опрошены сотрудниками МВД. По итогам начавшейся проверки примут процессуальное решение.