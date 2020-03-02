Обмен будет проходить в электронном формате. Его участники смогут получать друг от друга сведения об отдельных видах имущества и доходов граждан и компаний, являющихся резидентами одной страны и владеющих активами в другой стране, подписавшей протокол. Эти данные могут быть использованы в том числе для контроля полноты уплаты налоговых платежей, а также для принудительного взыскания, административного и судебного разбирательства.

Реализация протокола позволит более эффективно администрировать налоговые платежи, обеспечить своевременность и полноту поступления налогов в бюджет, а главное - позволит отойти от тотального контроля и перейти к анализу больших данных, подчеркнули в налоговой службе.

Россия также обменивается финансовой информацией в рамках соглашения ОЭСР. Первая отчетная кампания в этом формате состоялась в 2018 году. Тогда российские налоговики получили данные о зарубежных счетах и активах россиян от 58 стран. В 2019 году к списку стран, с которыми Россия ведет автообмен, добавились Панама, Израиль, Доминика, Гана. Великобритания, Остров Мэн, Гернси, Джерси и Литва выбыли из перечня. В целом в нем сейчас 77 стран и 12 территорий.