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02.03.2020 20:15
Рубрика: Экономика

Отчет пошел

Россия начнет автообмен финансовой информацией со странами СНГ
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
Уходить от налогов станет еще сложнее. Россия ратифицировала протокол о ежегодном автоматическом обмене финансовой информацией между странами СНГ. Закон об этом публикует "Российская газета". В тестовом режиме сотрудничество стартует в августе. В штатный формат перейдет в 2021 году, сообщили "РГ" в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Фото: Антон Вергун/ТАСС Фото: Антон Вергун/ТАСС
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Обмен будет проходить в электронном формате. Его участники смогут получать друг от друга сведения об отдельных видах имущества и доходов граждан и компаний, являющихся резидентами одной страны и владеющих активами в другой стране, подписавшей протокол. Эти данные могут быть использованы в том числе для контроля полноты уплаты налоговых платежей, а также для принудительного взыскания, административного и судебного разбирательства.

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Реализация протокола позволит более эффективно администрировать налоговые платежи, обеспечить своевременность и полноту поступления налогов в бюджет, а главное - позволит отойти от тотального контроля и перейти к анализу больших данных, подчеркнули в налоговой службе.

Россия также обменивается финансовой информацией в рамках соглашения ОЭСР. Первая отчетная кампания в этом формате состоялась в 2018 году. Тогда российские налоговики получили данные о зарубежных счетах и активах россиян от 58 стран. В 2019 году к списку стран, с которыми Россия ведет автообмен, добавились Панама, Израиль, Доминика, Гана. Великобритания, Остров Мэн, Гернси, Джерси и Литва выбыли из перечня. В целом в нем сейчас 77 стран и 12 территорий.

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