В России больше не будут проводить плановые проверки рыбопромысловых судов. Изменения внесены в Кодекс торгового мореплавания. Документ публикует "Российская газета".
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Проверки отменили по причине их низкой эффективности. "Чаще всего во время промысла судно не находится в одной и той же точке продолжительное время. Суда перемещаются и под влиянием погодных условий", - пояснил "РГ" президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. В 2019 году провели всего 52 плановые проверки, хотя на промысле задействовано более 900 компаний, говорит он.
Безопасность плавания судов будут контролировать с помощью внеплановых документарных и выездных проверок, а также в ходе рейдовых обследований судов. Такие методы контроля могут быть эффективны в борьбе с браконьерством, отмечает Зверев.