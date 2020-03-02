Riot Games представила сетевой шутер Valorant - "убийцу CS: GO"

Авторы League of Legends из студии Riot Games представили сетевой шутер Valorant и опубликовали на YouTube первый ролик с игровым процессом.

Судя по представленному видео, геймплейно игра находится где-то между Rainbow Six Siege, Overwatch и Counter-Strike: Global Offensive. К последней ее, впрочем, тянет больше всего - даже некоторые анимации с оружием скопированы почти один в один. Кроме того, раунды также проходят в командах пять на пять, и есть возможность победить, разместив на базе противника бомбу.

Отличает же новинку от детища Valve наличие персонализированных героев с различными специальными приемами.

Релиз Valorant намечен на лето текущего года для персональных компьютеров.