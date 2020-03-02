Россия впервые в истории примет матч за Суперкубок УЕФА

Новости

В Архангельской области гинеколога обвинили в смерти пациентки 17:26
Нижегородский глава отдела полиции арестован за попытку инсценировать ДТП 17:23
Польский суд направил в прокуратуру дело о сносе мемориала красноармейцам 17:19
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок 17:13
В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт 17:03
Средняя цена нефти Urals в феврале составила 54,24 доллара за баррель 16:58
Госдума может отложить рассмотрение ограничений для электронных сигарет 16:54
Инвесторов обяжут разрабатывать планы вывода предприятий из эксплуатации 16:52
В Болгарии из-за коронавируса могут отменить празднование Дня освобождения 16:44
В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус 16:32
Рязанец незаконно обналичил более 250 миллионов рублей 16:32
Под Белгородом задержали авто с зараженной красной икрой 16:30
В Астрахани возбудили дело против совратительницы подростка 16:25
В Китае ученые открыли новый вид красных панд 16:20
Заложники в ТЦ на Филиппинах освобождены 16:18
В Индии раскопали сокровища "принца с красными глазами" 16:12
Volkswagen отказался от газовых двигателей 16:10
Суд вернул на работу кемеровчанку, уволенную бывшим мужем 16:10
Disney показал русский трейлер фэнтези "Артемис Фаул" 16:09
Праздничные воскресные бранчи в отеле "Балчуг Кемпински Москва" 16:07
В Ленобласти чучело Масленицы сожгли "огнеметом" 16:06
Citroen представил дешевый электромобиль для каждого 16:04
Падение лыжника с подъемника в Архызе попало на видео 15:44
В Москве высадят 1,5 тысячи именных деревьев 15:41
В армянском монастыре найден древнейший в мире меч 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
02.03.2020 16:56
Рубрика: Спорт

Россия впервые в истории примет матч за Суперкубок УЕФА

Текст: Максим Домчев
Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, примет Казань.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Такое решение было принято в понедельник на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций. Как сообщает пресс-служба УЕФА, определены хозяева финалов женской Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также матчей за Суперкубок УЕФА в 2022 и 2023 годах.

Казань примет матч за Суперкубок УЕФА 2023 года, а в 2022-м году этот матч пройдет в Хельсинки.

Фото: Istock
Президент УЕФА предложил разрешить офсайды

Для стадиона в Казани это не первый крупный международный матч. Ранее тут проходили игры Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

Финал Лиги Европы 2022 года состоится на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации УЕФА

Главное сегодня

Путин и Эрдоган встретятся в Москве 5 марта
Курс евро вырос до 75 рублей впервые с марта 2019 года
В Кремле выразили надежду на свободную работу российских СМИ в Турции
Евросоюз направил 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом
СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья
Легенда
Легенда
"Теннис, я говорю "прощай": Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Хоккей
Хоккей
Заливщик льда дебютировал в матче НХЛ