Россия впервые в истории примет матч за Суперкубок УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, примет Казань.

Такое решение было принято в понедельник на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций. Как сообщает пресс-служба УЕФА, определены хозяева финалов женской Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также матчей за Суперкубок УЕФА в 2022 и 2023 годах.

Казань примет матч за Суперкубок УЕФА 2023 года, а в 2022-м году этот матч пройдет в Хельсинки.

Для стадиона в Казани это не первый крупный международный матч. Ранее тут проходили игры Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

Финал Лиги Европы 2022 года состоится на "Пушкаш Арене" в Будапеште.