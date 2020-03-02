Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал. Как обычно, в прямом эфире, в завершение программы "Время".

Группа из Санкт-Петербурга существует семь лет и считается одной из самых сценичных и веселых на отечественной поп и рок-сцене. На ее счету уже немало ярких, сразу запоминаемых хитов и клипов, в частности Skibidi и I"m O"key (I"m not alcoholic).

Да и в Европе ее уже неплохо знают. Little Big во главе с харизматичным солистом Ильей Прусикиным, похожим на многих гоголевских персонажей, гастролировали в нескольких странах, играли на одной сцене с Die Antwoord, Eskymo Callboy, а их клип LollyBomb выиграл в номинации Best Music Video на большом кинофестивале Global Film Festival Awards в Лос-Анжелесе.

В коротком интервью Первому каналу Илья Прусикин уже успел сообщить, что конкурсная песня группы обязательно будет веселая.