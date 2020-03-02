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02.03.2020 23:46
Рубрика: Экономика

Пошли на крайние полимеры

Почему банки резко снизили выдачу кредитных карт
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 45(8099)
Российские банки в начале года резко снизили объем выдачи кредитных карт. Это не только следствие сезонности, но и прямое влияние мер Банка России по охлаждению необеспеченного потребительского кредитования, указывают аналитики. Заметного роста выдач "пластика", вероятно, не будет и дальше.

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", в январе 2020 года банки оформили 540,2 тысячи кредитных карт. Это заметно меньше показателей января 2019 года - тогда банки выдали 692,4 тысячи карт. По сравнению с декабрем 2019 года (926,6 тысячи штук) контраст еще заметнее, но последний месяц года традиционно ажиотажный еще и в плане розничного кредитования.

Фото: iStock
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Суммарный лимит по выданным картам тоже заметно снизился, следует из статистики "Эквифакса". В январе 2020 года он составил 34,6 млрд рублей против 44,8 млрд рублей в начале прошлого года. В декабре 2019 года показатель соответствовал высоким темпам выдач и достиг 62,6 млрд рублей.

Январь - это месяц с ярко выраженным сезонным фактором в кредитовании: наименьшее число рабочих дней по сравнению с другими месяцами приводит к более низкому спросу на кредиты банков, в том числе на кредитные карты, указывает гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

Выдачи новых кредитных карт в целом будут сокращаться до конца года - это следствие коррекции банками своей розничной политики

Сказываются и меры Банка России по регулятивному охлаждению рынка: в четвертом квартале прошлого года, после введения показателя долговой нагрузки, рынок кредитных карт просел более чем на 10% год к году, отмечает директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Как жители разных стран мира относятся к кредитам

Так, ЦБ обязал банки с октября 2019 года при выдаче потребкредита свыше 10 тысяч рублей рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Это соотношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента. Чем оно выше, тем более сильное давление через коэффициенты риска выданный кредит окажет на обязательный норматив достаточности капитала банка. Эти меры хоть и были направлены в основном на потребительские кредиты (как наиболее распространенный вид кредитования), но не могли не затронуть менее популярные кредитные карты, констатирует Лагуткин. По мнению Доронкина, регулятивные новации могли привести к снижению уровня одобрения кредитных карт заемщикам с повышенной долговой нагрузкой.

926,6 тысячи кредитных карт банки выдали россиянам только в декабре - традиционно ажиотажном на розничное кредитование периоде

В феврале - марте ситуация с динамикой выдач кредитных карт вполне может улучшиться по сравнению с январем, тем не менее тенденция к сокращению новых выдач сохранится до конца года про мере корректировки банками своих кредитных политик, считает эксперт. Можно предположить, что в ближайшие несколько месяцев может наблюдаться замедление падения с осторожным ростом в отдельных сегментах необеспеченного кредитования, добавляет Лагуткин.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Роман Маркелов
Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

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