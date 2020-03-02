Российские школьники взяли "золото" международной олимпиаде по математике

В Бухаресте подвели итоги международной математической олимпиады Romanian Masters. Сборная России завоевала пять золотых медалей и стала первой в командном зачете.

В соревновании участвовали ребята из более чем 100 стран. Школьники решали задачи по геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике.

В итоге победителями стали Иван Гайдай-Турлов из московской 57-й школы, Данила Демин (сочинская гимназия № 8), Константин Мясников (челябинский физико-математический лицей № 31), Данил Сибгатуллин (казанский лицей № 131), Максим Туревский (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург).

Эта победа - один из важных этапов отбора в сборную России для участия в 61-й Международной математической олимпиаде (IMO). Она пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 18 июля 2020 года.

- Пять наших участников - среди десяти лучших школьников мира, завоевавших золотые медали, - отметил тренер команды, доцент МФТИ Павел Кожевников. - В сборную попали победители Всероссийской олимпиады. По сути, это лучшие математики-школьники России. Даже самые сложные задачи ЕГЭ - на много порядков проще, чем задачи, предлагаемые на олимпиаде Romanian Masters.

Также ребят к соревнованиям готовили учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 г. Кирилл Сухов и аналитик Центра педагогического мастерства Александр Антропов.

Комментарий

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:

- Хочу поздравить ребят и их тренерский штаб с отличным стартом сезона международных предметных олимпиад. Уровень нашей математической школы известен всему миру. Впереди одно из главных событий школьных интеллектуальных соревнований - Международная математическая олимпиада в Санкт-Петербурге. Мы сделаем все, чтобы провести ее на самом высоком уровне.