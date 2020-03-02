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02.03.2020 19:20
Рубрика: Спорт

Закрыли мишени

Сборная России стала второй на чемпионате Европы
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
В Минске завершился чемпионат Европы по биатлону.

Сборная Беларуси заняла первое место в медальном зачете первенства планеты, выиграв три золотые и одну бронзовую медали.

Сборная России заняла второе место с двумя золотыми и двумя серебряными наградами. Золотые медали России принесли Матвей Елисеев (спринт) и Евгения Павлова (суперспринт), "серебро" завоевали Кристина Резцова (пасьют) и смешанная команда в эстафете.

Виртуальная "бронза" - у норвежцев. "Викинги" смогли завоевать одну награду высшей пробы, два "серебра" и три бронзовые медали.

Назван состав мужской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира

Комментируя итоги турнира, глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев остался доволен тем, как выступила наша команда.

"Результат хороший, очень даже. Правда, есть моменты, которые нас настораживали. На чемпионате Европы подготовка лыж не получилась. Например, накануне были погодные изменения, к сожалению, быстро не успели отреагировать. Очень рад за Евгению Павлову, Кристину Резцову, Матвея Елисеева, считаю, что все заслуженно оказались на пьедестале. Может быть, кто-то хочет, чтобы мы выигрывали абсолютно все, но это спорт, где есть конкурентная борьба", - цитирует слова Драчева агентство "Р-Спорт".

Тем временем главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала "Матч ТВ" назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия). У мужчин выступят Елисеев, Латыпов, Поршнев и Халили. А в состав женской сборной добавят Резцову.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2020

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