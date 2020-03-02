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02.03.2020 07:31
Рубрика: В мире

Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Второго марта во второй половине дня Северная Корея возобновила ракетные запуски, произведя старт двух систем, параметры которых уточняются.

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), из района города Вонсан в сторону Японского моря Пхеньяном произведен запуск двух ракетных систем. Учитывая время заявления в Сеуле, старты произошли в период между 12 и 13 часами по местному времени.

Фото: REUTERS/KCNA
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Военные Южной Кореи не смогли предоставить более детальной информации, пообещав сделать это позже. "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с целью выявления возможных новых запусков", - заявили в ОКНШ ВС РК.

Эти запуски стали первыми со стороны КНДР в новом 2020 году. Не исключено, что речь идет в первую очередь о ракетах малой дальности, которые Северная Корея часто использует в ходе учений, или о реактивных системах залпового огня (РСЗО), разработкой и совершенствованием которых Пхеньян активно занимался в последнее время. На днях СМИ КНДР сообщили о проведении как раз на восточном побережье страны "военных учений по нанесению комплексного удара".

Напомним, что предыдущие ракетные запуски Северная Корея производила 28 ноября прошлого года. Тогда были испытаны "реактивные системы залпового огня сверхкрупного калибра".

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