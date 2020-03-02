Сирия и Турция несут потери в небе над Идлибом

Об уничтожении силами сирийской ПВО турецкого ударного беспилотника в первой половине дня в воскресенье практически сразу стало известно в социальных сетях.

مسلحون يبحثون في حطام الطائرة التركية بدون طيار التي اسقطها الجيش السوري عن جثة الطيار .. pic.twitter.com/IYHaIpJoMA — Yusha Yuseef (@MIG29_) March 1, 2020

Во многих Twitter -аккаунтах появились видеокадры, демонстрирующие поражение, а затем падение горящего и разваливающегося в воздухе летательного аппарата. Причем вначале решили, что это сбитый в небе над городом Саракиб самолет сирийских ВВС.

Обломки рухнули на территории, которая контролировалась боевиками. Поначалу участники бандформирований охотно позировали на их фоне, совершенно не смущаясь, что у поверженной крылатой машины - турецкие опознавательные знаки. Лежащие на поле искореженные останки идентифицировали как БПЛА ANKA-S, аналогичный тому, что был сбит на минувшей неделе во вторник.

Позже стало известно, что зенитчики правительственных войск прервали полет еще нескольких дронов. Агентство SANA информировало о том, что число уничтоженных беспилотников возросло до трех.

Вечером некоторые источники сообщили о перехвате уже девяти дистанционно управляемых аппаратов.

В то же время, по данным SANA, в провинции Идлиб два сирийских самолета были атакованы турецкими истребителями. К счастью, пилоты благополучно приземлились на парашютах.

Напомним, Минобороны РФ заявило, что не гарантирует безопасность турецкой авиации в воздушном пространстве САР.