Сирия и Турция несут потери в небе над Идлибом

مسلحون يبحثون في حطام الطائرة التركية بدون طيار التي اسقطها الجيش السوري عن جثة الطيار .. pic.twitter.com/IYHaIpJoMA— Yusha Yuseef (@MIG29_) March 1, 2020
Во многих Twitter -аккаунтах появились видеокадры, демонстрирующие поражение, а затем падение горящего и разваливающегося в воздухе летательного аппарата. Причем вначале решили, что это сбитый в небе над городом Саракиб самолет сирийских ВВС.
Обломки рухнули на территории, которая контролировалась боевиками. Поначалу участники бандформирований охотно позировали на их фоне, совершенно не смущаясь, что у поверженной крылатой машины - турецкие опознавательные знаки. Лежащие на поле искореженные останки идентифицировали как БПЛА ANKA-S, аналогичный тому, что был сбит на минувшей неделе во вторник.
Turkish UAV included in Idlib. pic.twitter.com/0MswF8eqmq— Y.N.M.S (@ynms79797979) February 29, 2020
Позже стало известно, что зенитчики правительственных войск прервали полет еще нескольких дронов. Агентство SANA информировало о том, что число уничтоженных беспилотников возросло до трех.
Вечером некоторые источники сообщили о перехвате уже девяти дистанционно управляемых аппаратов.
В то же время, по данным SANA, в провинции Идлиб два сирийских самолета были атакованы турецкими истребителями. К счастью, пилоты благополучно приземлились на парашютах.
Напомним, Минобороны РФ заявило, что не гарантирует безопасность турецкой авиации в воздушном пространстве САР.