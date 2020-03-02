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02.03.2020 00:40
Рубрика: В мире

Россия предупредила Турцию о потенциальной опасности в небе над Сирией

Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск. Поводом для этого послужили события последних дней. Напомним, турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС, летчики катапультировались.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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После этого власти САР пошли на кардинальные меры - закрыли небо над северо-западом республики. "Любой самолет-нарушитель или беспилотник будет рассматриваться как враждебный и будет тут же сбит ПВО", - предупредили сирийские военные.

"В этих условиях мы не можем гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе над Сирией", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

Провинция Идлиб является ареной ожесточенных боев армии Асада с окопавшимися в этом регионе террористами. В вооруженное противостояние оказались втянутыми турецкие военнослужащие.

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