Почему обострилась ситуация в сирийской провинции Идлиб

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии по-прежнему остается ареной ожесточенных боев армии Асада с окопавшимися в этом регионе террористами. Особенно тяжелая обстановка сложилась в районе города Саракиб, где боевики пытаются организовать крупное наступление.

В вооруженное противостояние оказались втянутыми турецкие военнослужащие. Не те, кто согласно договоренностям между Дамаском, Анкарой и Москвой несут службу на наблюдательных постах и призваны контролировать режим прекращения огня в организованной еще в 2017 году зоне деэскалации Идлиб. Речь - о солдатах и офицерах, которые несколько дней назад почему-то оказались фактически в одних рядах с наступающими боевиками.

За минувшие сутки, по данным российского миротворческого Центра в Сирии, стрельбу в провинции Идлиб террористы не прекращали. Начальник нашего миротворческого Центра контр-адмирал Олег Журавлев доложил, что со стороны незаконных вооруженных формирований было зафиксировано 39 обстрелов. Боевики в том числе открывали огонь по городу Хмеймим, рядом с которым расположена российская авиабаза. Напомним, что обострение ситуации на северо-западе Сирии началось 27 февраля. В Минобороны России сделали заявление, согласно которому находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" попытались провести крупномасштабную наступательную операцию на позиции сирийской армии.

Для исключения любых угроз безопасности, заявили в Минобороны России, в результате ответного огня сирийских правительственных войск развернутым в зоне деэскалации Идлиб турецким наблюдательным постам и подразделениям российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром.

Сообщалось, что представители российского миротворческого Центра постоянно запрашивали и подтверждали у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений их вооруженных сил, находящихся рядом с районами боевых действий террористов. Вместе с тем 27 февраля у населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований. "При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - уточнили тогда в Минобороны России.

Под обстрел попали турецкие военные, находившиеся среди террористов

В ведомстве заявили, что сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российское командование предприняло исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками. Была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подтвердили главное: авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась.

Это в Анкаре, в общем-то, не оспаривают. О чем прямо сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Однако тот факт, что в результате удара сирийских войск по боевикам у Бехуна погибли 33 турецких военнослужащих, а еще более трех десятков получили ранения, вызвала в Турции целую волну антироссийских выступлений.

А в ночь на минувшее воскресенье неизвестные ворвались в квартиры трех турецких журналистов новостного бюро Sputnik, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ. Об этом на своей странице в "Твиттере" написала главный редактор агентства Маргарита Симоньян.

Жестко отреагировала на события в Идлибе и официальная Анкара. Там заявили, что все сирийские военные теперь являются для Турции "вражескими целями", и предложили России не вмешиваться в ее противостояние с Дамаском.

В этих условиях Москва делает все, чтобы инцидент у Бехуна не перерос в полномасштабную войну между Турцией и Сирией. Вместе с тем в нашем внешнеполитическом ведомстве дали понять, что Россия не может препятствовать борьбе армии Асада против действующих на территории Сирии террористов.

А еще в МИД напомнили, что Анкара не выполнила одно из главных договоренностей - не добилась размежевания базирующейся в Идлибе сирийской оппозиции с недобитыми боевиками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Турция также не обеспечила вывод из Идлибской зоны деэскалации тяжелых вооружений, и террористы в Сирии по-прежнему "прекрасно вооружены" и получают "очень опасные образцы" военной техники.

Официально

Президенты России и Турции могут провести переговоры в Москве 5 или 6 марта, сообщил информагентствам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Напомним, что в пятницу Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину. Речь в основном шла о ситуации в Сирии, в Идлибе. Лидеры обсудили возможность встречи в ближайшее время. "Это будет, безусловно, непростая встреча, но главы государств подтверждают все-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договоренностям", - заявил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" (Россия 1). Лидерам предстоит сопоставить точки зрения относительно хода реализации сочинских договоренностей, какие взятые на себя обязательства каждая страна должна исполнить.

Подготовила Кира Латухина

Между тем

В воскресенье в Минобороны России опровергли сообщения, что в воздушном пространстве Сирии над зоной деэскалации Идлиб террористы из переносного зенитно-ракетного комплекса якобы сбили фронтовой бомбардировщик ВКС России Су-24. Эту информацию, основанную на интернет-ресурсах боевиков, в нашем военном ведомстве назвали фейком. "Самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме", - заявили в Минобороны России.