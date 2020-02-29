За сутки в провинции Идлиб зафиксировали 25 обстрелов

Несмотря на предпринимаемые усилия, провинция Идлиб на северо-западе Сирии по-прежнему остается ареной ожесточенных боев армии Асада с окопавшимися в этом регионе террористами.

Причем в вооруженное противостояние оказались втянутыми турецкие военнослужащие. Не те, что согласно договоренностям между Дамаском, Анкарой и Москвой, несут службу на постах и призваны отслеживать режим прекращения огня в организованной еще в 2017 году зоны деэскалации Идлиб. Речь о солдатах и офицерах, которые почему-то оказались фактически в одних рядах с наступающими боевиками.

За минувшие сутки, по данным российского миротворческого Центра в Сирии, стрельбу террористы не прекращали. Начальник ЦПВР контр-адмирал Олег Журавлев доложил, что со стороны незаконных вооруженных формирований было зафиксировано 25 обстрелов. Боевики, в том числе, открывали огонь по расположенным в этой зоне деэскалации населенным пунктам Серакаб и Талихия. Обстрелам также подверглись Новое Алеппо, Кинсибба, Айн-Эль-Кантара, Кермель, Санджека, Акч-Баэр, Эль-Карурра, Эль-Арейм, Айн-Эль-Ашра и Нахшебба.

Напомним, что обострение ситуации в Идлибе началось 27 февраля. Тогда в Минобороны РФ сделали заявление, согласно которому находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

Представители российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивали и подтверждали у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов. Вместе с тем, 27 февраля у населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований. "При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - уточнили тогда в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российское командование предприняло исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками. Была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции.

В Минобороны РФ подтвердили, что авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась.

Известно, что в результате удара сирийских войск по боевикам у Бехуна погибли 33 турецких военнослужащих, еще порядка трех десятков получили ранения. А чуть ранее сирийские средства ПВО сбили в небе над Идлибом боевой ударный беспилотник вооруженных сил Турции, без разрешения официального Дамаска вторгшийся в воздушное пространство соседнего государства.

Все эти события вызвали жесткую реакцию официальной Анкары. Там заявили, что все сирийские военные теперь являются для Турции вражескими целями. В таких условиях Москва начала делать все для того, чтобы этот инцидент не перерос полномасштабную войну между Турцией и Сирией. Вместе с тем, в нашем внешнеполитическом ведомстве дали понять, что Россия не может препятствовать борьбе армии Асада против действующих на территории Сирии террористов. А еще - что Турция так и не добилась размежевания расположенных в Идлибе оппозиционных Асаду сил с находящимися в этом регионе террористическими организациями.

Вслед за событиями в районе Бехуна ситуацию в Идлибе обсудили по телефону Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. О ней говорили на Совете безопасности РФ и срочно созванном заседании Совбеза ООН, где позицию России по инциденту на северо-западе Сирии изложил наш постоянный представитель при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. В минувшую пятницу инцидент в Идлибе стал предметом телефонного разговора начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.

В дальнейшей эскалации напряженности в Идлибе не заинтересованы ни Анкара, ни Дамаск, ни Москва. Официально такой же точки зрения вроде бы придерживаются в США и НАТО. Однако американцы не были бы американцами, если бы не попытались извлечь из этого инцидента своей выгоды. В частности, в Соединенных Штатах вновь заговорили о том, что Турции стоило бы отказаться от закупки российских зенитных ракетных систем С-400 в пользу американских Patriot. Впрочем, по некоторым данным, в Пентагоне критически отнеслись к идее разместить эти американские системы ПВО в районе турецко-сирийской границы.

Самые большие надежды с урегулированием конфликта в Идлибе сейчас связывают с предстоящей личной встречей президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Она может состояться уже на будущей неделе.