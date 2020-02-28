Путин и Эрдоган могут встретиться уже на следующей неделе

Президенты России и Турции могут провести переговоры 5 или 6 марта. Эти даты назвал информагентствам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что встреча планируется в Москве.

"Сейчас прорабатывается встреча в Москве на высшем уровне", - сказал Песков. По его словам, она может состояться пятого или шестого марта

Напомним, что сегодня Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России. Речь, в основном, шла о ситуации в Сирии, в Идлибе. Лидеры также обсудили возможность встречи в ближайшее время.