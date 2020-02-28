Начальники генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

Ситуация в Сирии стала одной из главных тем переговоров, которые провели в пятницу, 28 февраля, начальники генеральных штабов России и США.

О телефонном разговоре главы Генштаба ВС РФ, первого замминистра обороны Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли сообщило российское военное ведомство.

"Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отметили в Минобороны РФ.

Напомним, накануне генерал Милли заявил на слушаниях в комитете Палаты представителей конгресса по делам вооруженных сил, что "военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано". При этом, по его словам, Россия и Китай усиливают свои возможности, "чтобы превзойти США и их союзников".