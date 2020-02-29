Небензя: Армия Сирии имеет полное право отвечать на атаки террористов

В ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны армия Сирии имеет полное право отвечать и подавлять террористов на своей территории. Об этом на пятничном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в провинции Идлиб, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Нельзя запрещать сирийской армии выполнять требования, записанные в резолюциях Совета Безопасности ООН, о бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах, отметил Небензя, подчеркнув особо, что речь идет борьбе на своей территории, территории суверенной Сирии, пишет ТАСС.

Дипломат привлек внимание к попыткам оправдать террористов в связи с ситуацией в Идлибе. Небензя констатировал, что это делается и на уровне официальных лиц, в том числе представителей Соединенных Штатов.

Напомним, ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля. По данным Министерства обороны России, боевики предприняли попытку масштабного наступления, и сирийская правительственная армия открыла ответный огонь. В Анкаре заявили о том, что в результате обстрела погибли 33 военнослужащих турецкой армии. Войска Турции, попавшие под обстрел, находились среди террористических формирований, заявили в Минобороны РФ.