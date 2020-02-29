Новости

Мартовский саммит АСЕАН и США отменен из-за коронавируса 02:49
Демократы призвали Трампа не выходить из Договора по открытому небу 02:27
Небензя: Армия Сирии имеет полное право отвечать на атаки террористов 01:55
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть 01:29
Число погибших на дне рождения блогера в Москве выросло до трех человек 01:02
Во Франции из-за коронавируса закрыли базу ВВС 00:44
США подпишут мирное соглашение с талибами 00:23
"Динамо" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ 00:05
Уголовное дело возбудили в Москве после гибели людей в бассейне 28.02.2020
Минприроды озвучило концепцию утилизации упаковки производителем 28.02.2020
Командное судно плавучего космодрома "Морской старт" вышло из США в РФ 28.02.2020
Тимошенко заявила о спланированной политике уничтожения страны 28.02.2020
Комиссия ООН по разоружению вновь не работает из-за визовых проблем РФ 28.02.2020
Ставка по ипотеке обновила исторический минимум, опустившись ниже 9% 28.02.2020
В Москве два человека погибли в бассейне от ожогов 28.02.2020
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 800 человек 28.02.2020
В Париже из-за пожара эвакуировали пассажиров Лионского вокзала 28.02.2020
Рынок смартфонов упадет на 10,6% в первом полугодии 2020 года 28.02.2020
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе 28.02.2020
При крушении вертолета в Астраханской области погиб человек 28.02.2020
В Москве топ-менеджер устроила дебош в такси 28.02.2020
Под Астраханью потерпел крушение вертолет 28.02.2020
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани 28.02.2020
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого" 28.02.2020
Крошечная лапа редкого существа найдена в древнем янтаре 28.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
29.02.2020 01:55
Рубрика: Власть

Небензя: Армия Сирии имеет полное право отвечать на атаки террористов

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Фото: Брайан Смит/РИА Новости Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Фото: Брайан Смит/РИА Новости
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Фото: Брайан Смит/РИА Новости

В ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны армия Сирии имеет полное право отвечать и подавлять террористов на своей территории. Об этом на пятничном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в провинции Идлиб, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин детально обсудил обострение в Идлибе на Совбезе

Нельзя запрещать сирийской армии выполнять требования, записанные в резолюциях Совета Безопасности ООН, о бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах, отметил Небензя, подчеркнув особо, что речь идет борьбе на своей территории, территории суверенной Сирии, пишет ТАСС.

Дипломат привлек внимание к попыткам оправдать террористов в связи с ситуацией в Идлибе. Небензя констатировал, что это делается и на уровне официальных лиц, в том числе представителей Соединенных Штатов.

Напомним, ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля. По данным Министерства обороны России, боевики предприняли попытку масштабного наступления, и сирийская правительственная армия открыла ответный огонь. В Анкаре заявили о том, что в результате обстрела погибли 33 военнослужащих турецкой армии. Войска Турции, попавшие под обстрел, находились среди террористических формирований, заявили в Минобороны РФ.

Лавров напомнил о праве сирийцев бороться с террористами в Идлибе
Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Международные организации ООН Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Небензя: Армия Сирии имеет полное право отвечать на атаки террористов
Число погибших на дне рождения блогера в Москве выросло до трех человек
За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Как водителям защитить свои права в суде и какие дела надо доверять суду присяжных
Россиянам старше 40 лет могут начать давать выходной для диспансеризации