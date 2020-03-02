СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины за незаконное преследование россиян.

"В 2015-2016 годах СК по Республике Крым расследовало уголовное дело некого гражданина Украины Ахтема Чийгоза. Этот человек участвовал в организации массовых беспорядков и создавал препятствия нормальной работы крымской власти во время событий 2014 года. Суд в 2017 году отправил этого человека в колонию на восемь лет", - рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

В феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Крыма, которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан. Тех, кто расследовал дело Чейгозы.

По словам Петренко, действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).