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02.03.2020 15:22
Рубрика: Происшествия

Следствие просит суд заочно арестовать экс-депутата Рады Мосийчука

Текст: Владимир Полетаев

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета РФ о заочном аресте Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года. В пресс-службе суда уточнили, что ходатайство будет рассмотрено 17 марта. Ранее бывшего украинского депутата решением российского суда объявили в розыск.

Фото: Стрингер / РИА Новости
Депутат Рады Мосийчук снова подрался в прямом эфире

Мосийчук являлся депутатом Верховной рады от Радикальной партии. Он также занимал должность заместителя командира добровольческого батальона "Азов". С 1994 года состоит в рядах радикальной националистической организации УНА-УНСО, запрещенной на территории России.

До января 2014 года Мосийчук находился в предварительном заключении. 10 января 2014 года Киево-Святошинский районный суд приговорил его вместе с Сергеем Бевзой и Владимиром Шпарой к шести годам заключения. В феврале 2014 был освобожден под подписку о невыезде решением Апелляционного суда Киевской области. В январе 2015 года Апелляционный суд Киевской области оправдал его и признал невиновным.

После начала вооруженного конфликта на востоке Украины был заместителем командира по связям с общественностью батальона "Азов". Из-за конфликта с заместителем главы Днепропетровской ОГА Борисом Филатовым, финансировавшей добровольческое объединение, был вынужден летом 2014 года покинуть батальон.

Экс-депутат известен своими националистическими взглядами и эпатажными выходками. На заседаниях Верховной рады он не раз участвовал в потасовках с народными избранниками. На одном из заседаний комитета он не смог сдержать эмоций и во время словесной перепалки с депутатом Бориславом Березой бросил в него бутылкой с минеральной водой. Кроме того, Мосийчук назвал трагедию 2 мая 2014 года в Одессе национальным праздником.

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