СМИ: В Китае врачи впервые пересадили легкие зараженному коронавирусом

Китайские врачи провели первую в мире операцию по пересадке легких больному новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на оперировавшего хирурга - заместителя главного врача Народной больницы Уси в провинции Цхянсу Чэнь Цзинъюй.

Операцию, которая прошла 29 февраля и длилась пять часов, делали 59-летнему пациенту. Месяцем у него был выявлен коронавирус. Неоднократно после различных процедур и медикаментозного лечения анализы на наличие вирусной нуклеиновой кислоты у заболевшего показывали отрицательный результат. Однако операция была все же необходима из-за нарушения функций легких, которые вызвал COVID-19. Донорские легкие были взяты у другого пациента после смерти головного мозга и доставлены на скоростном поезде в Уси за семь часов.

"После операции пациент уже пришел в сознание, важнейшие показатели состояния здоровья в норме, донорские легкие также функционируют нормально. Следующий для нас шаг - внимательное наблюдение за пациентом, проведение лечения в целях профилактики криза отторжения и инфекции", - заявил Чэнь Цзинъюй.

По словам врача, прошедшая операция была сопряжена с большим количеством рисков и сложностей, особенно для медперсонала. Так, к примеру, врачи должны были работать в условиях с отрицательным давлением в защитных костюмах. Однако успех операции, по мнению хирурга, может в дальнейшем помочь сократить число тяжелых случаев, когда вирус приводит к пневмонии.