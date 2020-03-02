В Индии раскопали сокровища "принца с красными глазами"

В Индии рабочие при производстве ремонта в храме Джамбукешварар в штате Тамил-Наду обнаружили горшок, в котором находилось 505 золотых монет. Предварительно установлено, что клад был зарыт более тысячи лет назад.

О находке сообщило издание OpIndia. Она была сделана на острове Шрирангам между двумя рукавами реки Кавери. Во время ремонтных работ в храмовом комплексе Джамбукешварар рабочие наткнулись на медный горшок, зарытый на глубине более двух метров возле стен святилища Ахиландешвари.

Возраст и происхождение клада еще предстоит установить. Кстати, горшок был запечатан. Его распечатали после того, как на место прибыли археологи. Внутри находилось 505 золотых монет общим весом 1,716 килограмма.

Святилище, у стен которого были найдены сокровища, за последнее тысячелетие не раз подвергалось реконструкции. Вот и сейчас там проводится расчистка заросшей деревьями площадки, на месте которой планируется разбить цветник.

Об исторической и материальной ценности клада пока не сообщается. Однако сокровище уже передано в местную администрацию и помещено в казначейство на ответственное хранение.

Предание гласит, что храм Джамбукешварар был построен около 1800 лет назад принцем по имени Чола Котченганнан, которого также называют "принц с красными глазами". Этот комплекс расположен на том же острове Шрирангам, где находится и более известный храм Ранганатхасвами. Это было величественное сооружение, в котором имелись свои башни и пруды.

По мнению археологов, храм Джамбукешварар за свою долгую историю получил множество пожертвований, в том числе серебряные и золотые монеты, украшения и даже недвижимость. Возможно, найденный клад является толикой тех даров.