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Список смартфонов Xiaomi, которые получат новую MIUI, назвали фальшивкой

Текст:   Антон Благовещенский
02.03.2020,  
12:42

Появившийся в конце февраля в социальных сетях перечень смартфонов Xiaomi, которые получат обновление прошивки MIUI 12, является абсолютной фальшивкой. Такое мнение выразил авторитетный инсайдер, автор блога xiaomishka, утечки которого часто находили подтверждение.

"Он не имеет ничего общего с реальностью", - заявил инсайдер. По его словам, разработчики сейчас полностью сфокусированы на улучшении функциональности и оптимизации MIUI 11.

Напомним, что бета-тестирование MIUI 12 должно начаться в марте или апреле нынешнего года. О разработке новой версии фирменной мобильной оболочки от Xiaomi стало известно в середине января. Развертывание обновления же произойдет не раньше осени - хотя бы потому, что флагманские модели получат MIUI 12 на базе Android 11, которую представят летом.

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