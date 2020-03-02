Средняя цена нефти Urals в феврале составила 54,24 доллара за баррель

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-феврале 2020 года сложилась в размере 58,13 доллара за баррель, а в феврале 2020 года - 54,24 доллара за баррель. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

В 2019 году средняя цена Urals за два первых месяца была - 61,76 доллара за баррель, а в феврале - 63,85 доллара за баррель.

Цена отсечения, по которой в бюджет России поступают нефтяные доходы, в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель Urals. Это означает, что в январе и даже в феврале, несмотря на резкое снижение котировок барреля из-за эпидемии коронавируса, бюджет России получал полноценный доход от экспорта нефти, а дополнительные доходы отправлялись в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Президент России Владимир Путин 1 марта назвал сумму накопленных нашей страной резервов. Они составили 563 миллиарда долларов - международные резервы Банка России, 124 миллиарда долларов (7,87 триллиона рублей) - Фонд национального благосостояния.